700 réfugiés sont rentrés chez eux à Stepanakert

Les soldats de la paix russes ont escorté un convoi d’autobus transportant des réfugiés arméniens au Haut-Karabagh du territoire de la République d’Arménie.



778 personnes ont été transportées par autobus d’Erevan à Stepanakert. Le convoi a été escorté par des patrouilles du contingent russe de maintien de la paix et de la police militaire.



Les soldats de la paix russes effectuent la surveillance de la situation et le contrôle de l’application du régime de cessez-le-feu à 23 postes d’observation.



Les soldats de la paix russes assurent le retour en toute sécurité des citoyens dans leurs lieux de résidence permanente, fournissent une aide humanitaire et restaurent les infrastructures civiles.



Au total, plus de 34 500 réfugiés sont retournés dans leurs foyers permanents au Haut-Karabagh.