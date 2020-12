Les premières équipes médicales mobiles de soldats de la paix russes ont commencé à fournir des soins médicaux au Haut-Karabagh

Les soldats de la paix russes de l’unité médicale des forces spéciales ont créé des équipes médicales mobiles multifonctionnelles pour fournir des soins dans la région d’Askeran au Haut-Karabagh.



Les équipes médicales comprennent des médecins de diverses spécialités, ainsi que des spécialistes du service psychologique, apportant une assistance à la population locale dans les villages et régions éloignés.



Les appels des résidents arméniens, en règle générale, sont associés à l’exacerbation de diverses maladies chroniques, ainsi que des maladies du système cardiovasculaire et endocrinien, la fourniture de soins dentaires.



Plus de 60 médecins spécialistes travaillent dans les unités médicales, y compris des chirurgiens militaires, des anesthésiologistes-réanimateurs, des thérapeutes et des épidémiologistes.



Auparavant, les unités ont été transférées par des avions de transport militaire Il-76 des aérodromes de la ville de Khabarovsk à la République d’Erevan et ont effectué une transition quotidienne de 300 km sur les véhicules de la colonne d’Erevan à Stepanakert.