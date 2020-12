Les soldats de la paix russes continuent de déminer la périphérie de la ville de Stepanakert

Les militaires du Centre international d’action antimines du Ministère russe de la Défense poursuivent leurs travaux de reconnaissance technique et de déminage dans la zone de responsabilité des Forces russes de maintien de la paix au Haut-Karabagh.



Les soldats de la paix russes ont effectué une reconnaissance technique et un déminage du terrain autour des piliers des lignes électriques le long de la route Stepanakert - Chouchi. 3,4 hectares de terrain et 2,2 kilomètres de routes ont été nettoyés et 96 objets explosifs ont été découverts et emportés pour être détruits.



Au total, près de 60 hectares de terrain, 20 km de routes ont été déminés par des unités de génie au Haut-Karabagh, et environ 1250 objets explosifs ont été découverts et neutralisés.



Les objets explosifs détectés, les munitions abandonnées ou non explosées sont transportés sur le polygone spécialement équipée et détruits. Les munitions qui ne peuvent être évacuées en toute sécurité sont détruites sur place avec les mesures de sécurité nécessaires.