Le président arménien demande le soutien de Poutine dans le processus de démarcation entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Le président arménien Armen Sarkissian a envoyé une lettre au président russe Vladimir Poutine, lui demandant de soutenir le processus de démarcation entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Armen Sarkissian a de nouveau remercié le président russe pour les efforts visant à arrêter l’effusion de sang dans le Haut-Karabakh et l’établissement du cessez-le-feu, permettant ainsi d’éviter de nouvelles victimes et tragédies.

Dans le même temps, le Président arménien a noté que, malheureusement, il existe encore un risque potentiel de nouveaux différends entre les parties en rapport avec la question de la démarcation.

Compte tenu de l’importance et de l’urgence exceptionnelles de la question, le président Sarkissian a demandé au président russe de l’aider à achever le processus de démarcation entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan afin d’exclure de nouvelles tensions et des développements négatifs.

ARMENPRESS