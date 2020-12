À l’arrivée des passagers à l’aéroport de Zvartnots à Erévan les bagages ne doivent pas être emballés car ils seront désinfectés

La direction de l’aéroport international Zvartnots d’Erévan affirme qu’à l’arrivée des passagers à l’aéroport pour les départs, ils n’ont pas besoin de préparer ou envelopper les bagages et les objets artisanaux à l’avance car ils doivent être désinfectés.

« Dès que vous entrez dans l’aéroport international de Zvartnots pour éviter une éventuelle pénétration du coronavirus, vos bagages et bagages à main seront retirés en toute sécurité » indique le communiqué de la direction de l’aéroport d’Erévan.

L’aéroport international Zvartnots d’Erévan informe ainsi aux passagers de ne pas emballer les bagages et les objets artisanaux à l’avance en arrivant à l’aéroport, car l’emballage doit être enlevé à l’aéroport.

« Il convient de noter que si vous le souhaitez, vous pouvez emballer vos affaires à l’aéroport, qui seront désinfectées avec des matériaux spéciaux une fois après l’emballage » indique la note.

Krikor Amirzayan