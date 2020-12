Un sourire aux enfants d’Artsakh

Plusieurs bénévoles de l’US Nubar Paris vont se déplacer, si les conditions sanitaires et sécuritaires le permettent, la dernière semaine de l’année 2020, en Artsakh pour s’occuper de plus de 1 000 enfants et leur offrir un cadeau et un repas de Noël. Cette aide interviendra pendant la période durant laquelle chaque enfant sur terre espère recevoir un cadeau. Grâce à vous les enfants d’Artsakh pourront vivre ce moment, et oublier un instant toutes les atrocités qu’ils ont vécus.

Plus d’infos : https://www.helloasso.com/associations/us-nubar-paris-as-ugab/formulaires/2