A Paris Ara Ayvazyan le chef de la diplomatie arménienne a rencontré Jean-Yves Le Drian son homologue français

Un certain nombre de questions urgentes de l’agenda arméno-français ont été discutées ce soir à Paris entre Ara Ayvazyan le ministre arménien des Affaires étrangères et son homologue français Jean-Yves Le Drian.

Le ministre des Affaires étrangères de la République d’Arménie Ara Ayvazyan, lors de la conférence de presse conjointe avec son homologue français Jean-Yves Le Drian, a exprimé sa satisfaction d’avoir eu aujourd’hui une conversation efficace et sincère sur les questions les plus urgentes à l’ordre du jour des relations privilégiées arméno-françaises.

« L’une des questions clés de la réunion, bien sûr, a été l’agression déclenchée par l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh avec le soutien actif de la Turquie, et la situation difficile créée suite à cette agression » dit le chef de la diplomatie arménienne.

« Nous avons échangé nos vues sur la crise humanitaire d’après-guerre, le processus de paix en cours, la stabilité régionale et les mesures de sécurité, ainsi que la protection du patrimoine culturel arménien vieux de plusieurs siècles passé sous le contrôle des troupes azéries » a indiqué Ara Ayvazyan.

Krikor Amirzayan