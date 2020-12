Le chef de la diplomatie arménienne a rencontré à Paris Audrey Azouley directrice générale de l’UNESCO et demandé la protection du patrimoine culturel et architectural arménien au Haut-Karabagh

Aujourd’hui 8 décembre en visite de travail à Paris, Ara Ayvazyan le chef de la diplomatie arménienne a rencontré Audrey Azouley la directrice générale de l’UNESCO.

Ara Ayvazyan et Audrey Azouley ont affirmé le haut niveau de collaboration entre l’Arménie et l’UNESCO et ont déclaré leur volonté de poursuivre sur cette lancée et réaliser quelques objectifs fixés en commun. Le ministre arménien des Affaires étrangères a évoqué l’agression turco-azérie en Artsakh et la situation de l’Artsakh suite à cette guerre. La directrice générale de l’UNESCO a présenté ses condoléances pour les victimes de la guerre. Ara Ayvazyan a demandé à la représentante de l’UNESCO de mettre tous les moyens disponibles pour assurer la sécurité et la non-dégradation par l’Azerbaïdjan du patrimoine culturel et architectural arménien sur les terres du Haut-Karabagh conquises et occupées par Bakou. Une demande qui a été reçue favorablement par la directrice générale de l’UNESCO qui redoublera ses activités pour cette mission de protection du patrimoine culturel.

Krikor Amirzayan