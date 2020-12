Conférence de presse au ministère des Affaires étrangères

Dans le cadre de sa visite en France, le ministre des Affaires étrangères d’Arménie, Ara Aïvazian, a été reçu par son homologue, Jean-Yves Le Drian. A l’issue de leurs entretiens, les deux ministres ont donné une conférence de presse au Quai d’Orsay le 8 décembre en fin de journée.

Jean-Yves Le Drian a tenu à souligner l’amitié entre la France et l’Arménie et a indiqué que la coopération de la France interviendra dans trois domaines :

L’ assistance humanitaire

La protection du patrimoine culturel et religieux

Le règlement politique suite au cessez-le-feu du 9 novembre

Ara Aïvazian a remercié la France pour ses prises de position pendant et après le conflit, insistant notamment sur l’engagement d’Emmanuel Macron auprès de l’Arménie.

Il a souligné l’importance des mesures destinées à assurer la protection de la région, permettant le retour des populations, l’échange des prisonniers et la préservation du patrimoine. Dans ce contexte, la reconnaissance de l’Artsakh est primordiale.

Ara Aïvazian a conclu en invitant Jean-Yves Le Drian en Arménie.

Les deux ministres ont ensuite brièvement répondu aux questions de la presse.

Concernant la supervision internationale en Artsakh, Jean-Yves Le Drian a répondu que le groupe de Minsk doit vérifier les accords du cesser le feu et veiller à son respect. Les trois co-présidents se rendront prochainement sur le terrain.

Concernant le rôle futur du groupe de Minsk sur le droit à l’autodétermination de l’Artsakh, Jean-Yves le Drian a mis en avant l’urgence d’assurer la sécurité et la stabilité de la région, le statut de l’Artsakh devant être prochainement discuté.

Ara Aïvazian a quant à lui rappelé combien la reconnaissance de l’Artsakh contribuera à sa sécurité.