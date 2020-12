Le président de l’Artsakh s’est réuni avec les responsables des forces armées de Défense de l’Artsakh

Le président de l’Artsakh, Arayik Haroutyunyan a reçu mardi 8 décembres les responsables des Forces armées de Défense et des services de Sécurité nationale pour une réunion de synthèse autour des défis à relever suite à la guerre. Le Secrétaire général du Conseil de sécurité de l’Artsakh, Vitaly Balasanyan participait à la réunion. Fut analysé autant la situation de sécurité interne et externe de la République de l’Artsakh. Des propositions furent réalisées avec des priorités à réaliser pour redonner un fonctionnement normal aux institutions et assurer la réponse sociale de la population de l’Artsakh.

Les réunions de synthèse se dérouleront régulièrement a confié Arayik Haroutyunyan.

Krikor Amirzayan