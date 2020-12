Le Catholicos Karékine II demande au Premier ministre arménien Nikol Pachinian de démissionner

Dans un message aujourd’hui, après le Catholicos Aram Ier de la Grande Maison de Cilicie, le Catholicos Karékine II d’Etchmiadzine a appelé le Premier ministre arménien Nikol Pachinian à démissionner.

Le message du Catholicos Karékine II dit :

« Chers enfants de notre patrie et de la diaspora,

Nous vivons des jours difficiles de douleur, et d’anxiété après les horreurs de la guerre. Le martyr de milliers de nos enfants héroïques, la perte d’une partie importante du monde historique de l’Artsakh, les conséquences catastrophiques de la guerre, la plus grande menace de danger extérieur ont ébranlé nos âmes, miné la solidarité, l’unité nationale dans la patrie et la diaspora. La situation difficile actuelle, la crise politique interne profonde, a posé de nouveaux dangers à notre pays d’origine, rendant vitale la nécessité d’une solution urgente aux graves défis qui se sont posés.

Nous avons discuté de la situation aggravante avec les membres de la classe épiscopale de notre Sainte Eglise apostolique, le Conseil suprême de la pensée. Nous avons également eu des rencontres avec le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, des représentants de diverses organisations politiques et nationales. La conviction générale est que cette situation fatale doit trouver sa solution exclusivement de manière constitutionnelle, dans des conditions de solidarité nationale et de bon sens.

Avant les événements alarmants qui se produisent dans notre pays d’origine, nous avons rencontré le Premier Ministre de la République d’Arménie, M. Nikol Pashinyan. Face aux tensions internes croissantes auxquelles le pays est confronté, aux graves défis externes et internes et au manque de confiance du public dans le Premier ministre, nous l’avons exhorté à démissionner de ses fonctions de Premier ministre pour éviter les chocs, les affrontements possibles et les conséquences tragiques dans la vie publique.

À cet égard, nous appelons l’Assemblée nationale à agir de manière responsable en ce moment crucial pour notre patrie, à écouter les demandes du grand public, à élire un nouveau Premier ministre en consultation avec les forces politiques et à former un gouvernement intérimaire d’accord national. Seul un gouvernement composé de professionnels ayant la confiance du public peut être en mesure de résoudre les problèmes auxquels notre peuple est confronté, de restaurer la solidarité et l’unité nationales, d’organiser des élections parlementaires extraordinaires d’une nécessité incontestable.

Nous portons notre message paternel à nos fidèles, aux autorités, aux forces politiques de l’opposition, pour qu’ils s’abstiennent de paroles et d’actions qui provoquent la violence, sement la haine en ces jours difficiles. En tant que nation, faisons un effort commun pour contribuer à surmonter la crise actuelle. La mémoire vivante de nos héros martyrs, l’alliance sacrée pour réaliser leurs visions chéries dans nos cœurs, unissons-nous et travaillons pour le brillant avenir de notre patrie, pour la vie pacifique, sûre et prospère de notre peuple.

Dieu protège, aide notre peuple, la patrie ». S.S. Karékine II.

Krikor Amirzayan

