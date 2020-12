1 126 réfugiés Arméniens de l’Artsakh sont retournés aujourd’hui à Stepanakert

Aujourd’hui 8 décembre 1 126 réfugiés Arméniens du Haut-Karabagh sont rentrés d’Arménie en Artsakh. Sur tout le parcours les autobus de ces réfugiés Arméniens étaient accompagnés par les forces russes chargées de la paix au Haut-Karabagh. L’agence de presse russe RIA Novosti indique qu’à ce jour plus de 36 000 réfugiés Arméniens sont rentrés au Haut-Karabagh sous la sécurisation des forces russes sur leur parcours. Par ailleurs entre 35 000 et 40 000 autres réfugiés Arméniens sont entrés par leurs propres moyens. Le général Igor Konachenko l’un des responsables du ministère de la Défense de Russie indique que le cessez-le-feu est respecté sur toute la ligne du front au Haut-Karabagh. Au cours de la dernière journée les russes ont déminé 5 hectares de terrains et 1,5 km de route en découvrant et désamorçant 444 mines.

Krikor Amirzayan