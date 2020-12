Tert.am dresse la carte des 27 villes et 201 villages de 5 régions d’Arménie qui appellent Nikol Pachinian à démissionner

Le site Tert.am présente la liste de 21 villes et 201 villages des 5 régions d’Arménie qui appellent le Premier ministre arménien Nikol Pachinian à démissionner. Les 5 régions sont Arakadzotn Ararat, Kodayk, Chirak et Syunik. Néanmoins les communes désirant le départ de NIkol Pachinian ne représentent pas la majorité au sein de ces 5 régions d’Arménie. « Cela fait déjà un jour à Erévan que des actions de désobéissance civile appelant au départ de Nikol Pachinian ont cours à Erévan. Aujourd’hui sur divers secteurs d’Erévan des actions de protestations furent réalisées. La police arrêtant plus de 80 citoyens lors de ces manifestations » indique Tert.am.

Krikor Amirzayan