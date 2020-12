Poutine et Merkel discutent de la situation au Haut-Karabakh

Le Président russe Vladimir Poutine et la Chancelière allemande Angela Merkel ont discuté de la situation au Haut-Karabakh et des problèmes concernant les soldats de la paix russes.

Les interlocuteurs ont discuté en détail de la situation au Haut-Karabakh, entre autres. Vladimir Poutine a fait part des efforts de médiation pour mettre fin aux hostilités, ainsi que des activités des soldats de la paix russes stationnés le long de la ligne de contact et dans le couloir de Lachin à la demande de Bakou et d’Erevan. Il a été souligné que la mise en œuvre cohérente des accords consacrés dans la déclaration adoptée par le Premier ministre de la République d’Arménie et les Présidents de l’Azerbaïdjan et de la Russie le 9 novembre contribuait à la stabilisation générale de la situation régionale. L’importance de résoudre les problèmes vitaux de la population touchée par le conflit militaire a également été soulignée. À cet égard, la nécessité de la participation des organisations internationales spécialisées aux travaux du Centre de réponse humanitaire créé par la Russie a été notée. Les parties se sont déclarées mutuellement prêtes à coopérer davantage dans le cadre du Groupe de Minsk de l’OSCE.

ARMEPRESS