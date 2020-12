L’Église arménienne demande également la démission de Pachinian

Le Catholicos Karekine II, le chef suprême de l’Église apostolique arménienne, a ajouté hier sa voix aux appels croissants en faveur de la démission du Premier ministre Nikol Pachinian et de la tenue d’élections législatives anticipées.

Dans une allocution télévisée à la nation, Karekine a déclaré que Pachinian manquait de confiance populaire après la guerre « désastreuse » au Haut-Karabakh et devrait se retirer pour empêcher des troubles violents et mettre fin à ce qu’il a appelé une « crise politique profonde » en Arménie. Il a précisé qu’il l’avait clairement indiqué lors d’une réunion en face à face avec le Premier ministre en difficulté.

Karekine a également appelé le Parlement arménien dominé par les alliés de Pachinian à « élire un nouveau Premier ministre et à former un gouvernement intérimaire d’unité nationale ».

« Seul un gouvernement auquel le public fait confiance et composé de professionnels peut régler les problèmes auxquels notre peuple est confronté, restaurer l’unité et la solidarité nationales et organiser des élections législatives avant le mandat, ce qui est une nécessité incontestée », a-t-il affirmé.

Karekine a laissé entendre que son point de vue est partagé par d’autres membres du clergé de l’Église apostolique arménienne. Le numéro deux de la hiérarchie de l’église, le Catholicos Aram I, basé au Liban, avait lancé un appel similaire à Pachinian plus tôt dans la journée d’hier.

L’Église, à laquelle appartient la grande majorité des Arméniens, n’avait jamais demandé la démission de dirigeants arméniens post-soviétiques jusqu’à présent.

Les appels de Karekine et d’Aram sont intervenus alors que les manifestations de l’opposition se poursuivent à Erevan, déclenchées par le cessez-le-feu négocié par la Russie qui a mis fin à la guerre arméno-azerbaïdjanaise le 10 novembre. L’opposition arménienne blâme Pachinian pour la victoire de l’Azerbaïdjan après six semaines et veut qu’il démissionne. Le Premier ministre a rejeté ces appels.

Karekine a souligné que tant les autorités que l’opposition devraient éviter « les déclarations et les actions incitant à la violence et propageant la haine ».

Pachinian a eu un rapport glacial avec le pontife arménien depuis son arrivée au pouvoir à la faveur de la Révolution de velours en 2018. En particulier, il a été irrité par l’appel lancé en avril 2020 par Karekine pour la libération de l’ancien président Robert Kocharian.

Pachinian a répondu en accusant l’église de faire naître fréquemment des « intrigues politiques » au lieu de s’engager dans « des activités découlant de la Bible et de son idéologie ». Le bureau de Karekine basé à Echmiadzine a réfuté l’attaque cinglante.

Dans ce qui aurait pu être un développement connexe, l’archevêque Navasard Kchoyan, chef du plus grand diocèse de l’Église englobant Erevan et la province méridionale d’Ararat, a été accusé en avril de fraude et de blanchiment d’argent. Kchoyan nie les accusations.