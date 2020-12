A Nikol Pachinian, par Ara Toranian

La victoire a cent pères, mais la défaite est orpheline, disait John Fitzgerald Kennedy. Aussi, est-ce un bien lourd fardeau que l’on fait porter au leader de la libération de velours, en lui imputant, seul, la responsabilité de la capitulation du 9 novembre 2020.

Faut-il rappeler que son parti n’est majoritaire au Parlement que depuis le 9 décembre 2018, et qu’il ne saurait à ce titre endosser tous les « manquements » de l’Arménie au cours des 20 années précédentes ? Des péchés capitaux appelés « oligarchie », « corruption », « népotisme », « autoritarisme » qui se sont traduits par une terrifiante gabegie économique, le trucage systématique des élections, la confiscation du pouvoir et des ressources du pays par une équipe dirigeante que le peuple, ou du moins ce qu’il en restait après des vagues continues d’émigration, a fini par mettre dehors il y a deux ans.

Faut-il se souvenir des accusations qui étaient portées contre les contempteurs actuels de Pachinian, ces fameux 17 partis qui tentent aujourd’hui de se refaire une santé politique sur le malheur de l’Artsakh ? On ne peut qu’être saisi d’effroi et de tristesse au spectacle offert par ces hommes robustes qui, des l’annonce du cessez-le-feu, se sont précipités sur le Parlement, rouant de coups au passage son président.

Qu’était-ce là sinon une meute fanatique, une populace plutôt qu’un peuple, aveuglé par la haine ? Quelle désolation également à la vue de la manifestation du 5 décembre, à l’avant de laquelle les dirigeants de l’ancien régime qui en tiraient les ficelles ont toutefois eu la décence de ne pas s’afficher.

Une masse grise de 10 000 personnes, moyenne d’âge 55 ans, essentiellement composés d’hommes, dont certains étaient payés nous dit-on. Retour des bonnes manières… Le tout accompagné de surcroît d’un ultimatum contre les autorités légales et légitimement élues, elles… Que l’on est loin de l’enthousiasme, de la vie et du souffle qui avait électrisé le printemps 2018 ! Oui, bien sûr, la défaite militaire est passée par là. Le pays est en deuil. Il pleure ses enfants. Mais la souffrance l’amènera-t-elle à brûler aujourd’hui ce qu’il a adoré hier ? Le conduira-t-elle à s’aveugler au point de prendre la première branche pourrie pour une planche de salut ?

Oui, hélas l’Arménie a perdu la guerre. Mais doit-elle perdre en plus l’espoir ? Doit-elle renoncer à ce sursaut d’âme par lequel elle avait retrouvé l’estime d’elle-même en suscitant dans le même temps l’admiration du monde ?

Nikol Pachinian n’est sans doute pas irréprochable. Probablement a-t-il commis des erreurs. On pense notamment à certaines de ses bravades envers Poutine, procédant d’un orgueil national mal digéré.

« Quand on n’a qu’un seul protecteur, on ne s’en éloigne pas », rappelle justement Gérard Challiand dans le dernier numéro de Nouvelles d’Arménie. Nous avions plaidé dans ces mêmes colonnes, à l’époque, pour le maintien d’Edouard Nalbandian au ministère des Affaires étrangères, ce qui aurait eu pour effet d’incarner et de crédibiliser la profession de foi de Pachinian sur la conservation des fondamentaux diplomatiques de l’Arménie.

Mais peut-on sérieusement attribuer à ces erreurs de comportement envers Moscou, somme toute vénielles, auxquelles s’ajoute l’incarcération préventive inutile de Kotcharian, plus problématique, notre incapacité à endiguer l’offensive turco-azerbaïdjanaise ? Ne convient-il pas, plus rationnellement, d’en imputer la cause première à la faillite de notre outil militaire dont le même Gérard Chaliand rappelait dans la même interview l’état de déliquescence après que « le tandem Kotcharian-Sarkissian a détourné durant 20 ans vers le privé ce qui aurait dû aller à sa modernisation ».

Un tandem qui s’en remettait au protectorat de la Russie ( principal fournisseur d’armes à l’Azerbaïdjan) pour défendre l’Arménie, alors que le traité d’alliance stratégique avec elle n’inclut pas la défense du Haut-Karabakh, ce qu’il savait mieux que quiconque pour l’avoir prolongé jusqu’en 2045…

Cette guerre d’anéantissement, le régime d’Ilham Aliev nous en menace en permanence depuis son arrivée au pouvoir en 2003. Tout le monde était conscient qu’elle pouvait éclater à n’importe quel moment. Il faudra bien sûr faire l’inventaire des occasions diplomatiques manquées et des erreurs stratégiques qui ont fait le lit de cette défaite, depuis que Kotcharian a déposé Ter Pétrossian en 1998 au motif qu’il s’apprêtait à brader un Haut-Karabakh qu’Erevan ne s’est jamais donné les moyens de défendre sérieusement après son départ… Tout en laissant des gosses de 20 ans se faire « tuer comme des lapins » toutes les semaines sur la « ligne de contact ».

Il faudra également prendre la juste mesure de l’impérialisme néo-ottoman ravivé par Erdogan qui menace directement l’Arménie, alors que les capacités militaires de la Russie posent question, sans parler de sa volonté politique…

Est-ce avec la recherche aussi malsaine qu’indigne d’un bouc émissaire que l’on répondra à ces défis ? On parle d’incompétence, voire d’amateurisme de l’alliance « Mon Pas ». Mais la vérité est qu’après 20 ans de gabegie, nous étions structurellement bien trop faibles face aux moyens pharaoniques et à la supériorité technologique de l’alliance turco-azérie qui a fait preuve d’audace et d’opportunisme dans le choix du moment pour en découdre.

Alors, la solution des maux de l’Arménie, y compris en terme de défense, se trouve-t-elle dans la démission de Nikol Pachinian, quand le courage de ce dernier se voit même salué par Poutine ? Il est hélas à craindre que le retour des anciens qui tiennent leur revanche n’annonce aussi celui des pratiques délétères qui avaient précipité le déclin de l’Arménie. Ce qui ne manquera pas d’entraîner, les mêmes causes produisant les mêmes effets, une nouvelle saignée démographique.

L’Arménie ne résoudra rien en sacrifiant ses acquis qui lui ont permis de relever la tête. Elle ne lavera même pas son honneur, qui n’a pas été remis en cause grâce à la bravoure de ses soldats qui ont résisté 45 jours durant au déluge de feu turc, parce qu’ils étaient justement portés par un amour de la patrie exacerbé par la dynamique de la révolution.

C’est ce capital, cette capacité démocratique du peuple à maîtriser son destin, qu’il serait aujourd’hui criminel de dilapider avec le retour d’un passé qui ne pourra qu’être synonyme de fuite en avant, dans une terrifiante logique du « perdant-perdant ». Il faut en sortir. Nous ne sommes pas condamnés à devoir soigner le mal par le mal. Le pire n’est jamais certain.