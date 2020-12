L’Arménie a déjà rencontré ses adversaires de son groupe pour les qualifications de la Coupe du monde 2022

Hier à Zurich (Suisse) lors des tirages de la Zone euro de la Coupe du monde 2022 qui se déroulera au Qatar, l’Arménie est tombée dans le groupe J européen en compagnie de l’Allemagne, la Roumanie, l’Islande, la Macédoine du Nord et le Liechtenstein. Un groupe difficile selon Joaquin Caparros le sélectionneur national arménien capitaine de l’équipe d’Arménie Henrikh Mkhitaryan qui a déclaré « difficile mais non impossible pour la qualification de la sélection arménienne ». L’Arménie a déjà joué avec toutes les équipes de son groupe. L’Arménie n’a pas affronté à ce jour seuls 11 pays membres de l’UEFA. La sélection arménienne n’a jamais affronté l’Azerbaïdjan, la Suède, le Kosovo, l’Autriche, l’Ecosse, les îles Féroé, la Croatie, la Slovénie, l’Angleterre et Saint Marin. L’Arménie a effectué des rencontres amicales mais pas officielles avec 6 pays -autres que les 11 cité- que sont le Luxembourg, la Lituanie, Israël, la Moldave, la Lettonie et la Hongrie.

Krikor Amirzayan