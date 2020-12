La Turquie libère deux journalistes russes arrêtés

Istanbul, 7 déc 2020 (AFP) - La Turquie a remis en liberté lundi deux

journalistes russes qui avaient été arrêtés la semaine dernière après avoir

été accusés d’avoir filmé sans autorisation une fabrique de drones.

Un tribunal d’Istanbul a ordonné la libération d’Alexeï Petrouchko et de

son caméraman Ivan Malychkine, a indiqué à l’AFP un haut responsable turc,

sans fournir de détail.

Les deux hommes, qui travaillent pour la chaîne russe NTV, avaient été

arrêtés jeudi à Istanbul au moment où ils filmaient sans accréditation une

fabrique de drones, selon les autorités turques.

Signe du risque de complications diplomatiques liées à cette affaire, le

Kremlin avait dit lundi espérer une « libération prochaine » des deux

journalistes.

Les relations entre la Turquie et la Russie, deux pays héritiers d’empires

rivaux, se sont réchauffées ces dernières années sous l’impulsion de deux

présidents, Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine, qui partagent un style

autoritaire.

En dépit de leur étroite coopération dans plusieurs domaines, elles

s’opposent cependant sur de nombreux dossiers, de la Syrie à la Libye et plus

récemment dans le cadre du conflit au Nagorny-Karabakh, où Ankara s’est

affiché comme un soutien sans faille de l’Azerbaïdjan face à l’Arménie, une

alliée de Moscou.