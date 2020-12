Kamala Harris embauche des conseillers ayant des liens avec la Turquie et l’Azerbaïdjan

La vice-présidente élue Kamala Harris a annoncé deux nominations clés du personnel, qui ont tous deux des liens avec la Turquie et / ou l’Azerbaïdjan.

Kamala Harris a annoncé la nomination de Nancy McEldowney en tant que conseillère à la sécurité nationale et de Rohini Kosoglu en tant que conseillère en politique intérieure.

Fonctionnaire de carrière du service extérieur des États-Unis, le curriculum vitae de McEldowney comprend des séjours en tant que chargé d’affaires américain et chef de mission adjoint en Turquie (2005-2008) et en Azerbaïdjan (2001-2004). Le mois dernier, McEldowney a rejoint l’équipe de transition présidentielle du président élu Joe Biden pour faciliter les efforts liés au département d’État.

C’est pendant le mandat de McEldowney à Ankara que le processus protocolaire turco-arménien a commencé qui a été précédé par l’infâme point de presse de Rose Garden du président George W. Bush où il a condamné la résolution sur le génocide arménien discutée au Congrès. Elle a vraisemblablement joué un rôle plus direct dans l’avancement des protocoles en sa qualité de sous-secrétaire d’État adjointe principale aux affaires européennes de 2009 à 2011.

Le président élu Joe Biden a exprimé publiquement ses frustrations envers le gouvernement turc et le président Recep Tayyip Erdogan.

« Ce que je pense que nous devrions faire, c’est adopter une approche très différente à son égard [Erdogan] maintenant, en indiquant clairement que nous soutenons les dirigeants de l’opposition », a déclaré Joe Biden au New York Times en décembre 2019.

« Il [Erdogan] doit payer le prix », a déclaré Biden à l’époque, ajoutant que Washington devrait enhardir les dirigeants de l’opposition turque « pour pouvoir affronter et vaincre Erdogan. Pas par un coup d’État, pas par un coup d’État, mais par le processus électoral. »

Elle était à Bakou lorsque les États-Unis ont renoncé à l’article 907 de la loi sur le soutien à la liberté, qui conditionnait l’aide américaine à l’Azerbaïdjan avec la fin du blocus de l’Arménie par Ankara et Bakou.

Dans sa quatrième annonce en octobre, alors que les combats faisaient toujours rage au Karabakh en raison des attaques agressives de l’Azerbaïdjan, qui ont été soutenues par la Turquie et des mercenaires syriens soutenus par Ankara, Joe Biden a appelé l’administration à appliquer les interdictions de l’article 907 sur l’aide à l’Azerbaïdjan et le flux de équipement militaire en Azerbaïdjan.

« Alors qu’il se vante de ses compétences en matière de négociation lors des rassemblements électoraux, Trump ne s’est pas encore impliqué personnellement pour mettre fin à cette guerre. L’administration doit pleinement mettre en œuvre et ne pas renoncer aux exigences de l’article 907 de la loi sur le soutien à la liberté pour arrêter le flux d’équipement militaire vers l’Azerbaïdjan, et appeler la Turquie et la Russie à cesser d’alimenter le conflit avec la fourniture d’armes et, dans le cas de la Turquie , mercenaires », a déclaré Joe Biden à l’époque.

La Sri Lanka-Américaine Rohini Kosoglu, qui est le choix de Harris pour le conseiller en politique intérieure, est l’épouse de l’ingénieur en logiciel turco-américain Ozkan Sedat Kosoglu, originaire de la province de Kırklareli, au nord-ouest de la Turquie.

L’annonce de sa nomination a été saluée par les médias turcs, qui ont salué la nomination de « l’épouse de Kirklareli » à un poste aussi élevé.

Harris a décrit Kosoglu comme « non seulement une experte sur certains des problèmes les plus importants auxquels le peuple américain est confronté, mais aussi l’un de mes collaborateurs les plus proches et les plus fiables du Sénat et de la campagne présidentielle ».

Avant sa nomination Rohini Kosoglu a été conseillère principale pour la campagne Biden-Harris, avant laquelle elle était chef de cabinet de Harris au Sénat, dirigeant sa stratégie législative et son leadership au sein de comités clés, y compris le pouvoir judiciaire du Sénat, la sécurité intérieure et les affaires du gouvernement ainsi que les commissions du budget.