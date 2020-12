850 réfugiés sont rentrés chez eux à Stepanakert

Les soldats de la paix russes ont escorté un convoi d’autobus transportant des réfugiés arméniens au Haut-Karabagh du territoire de la République d’Arménie.

Aujourd’hui, 859 personnes ont été transportées par autobus d’Erevan à Stepanakert. Le convoi a été escorté par des patrouilles du contingent russe de maintien de la paix et de la police militaire.



Les militaires russes ont assuré la sécurité de l’avancement des autobus à travers la ligne de contact pour le retour des civils chez eux à Stepanakert.

Au total, plus de 34 000 réfugiés sont retournés dans leurs foyers permanents au Haut-Karabagh.



Conformément aux accords de la déclaration conjointe du Président de la Fédération de Russie, du Président de la République d’Azerbaïdjan et du Premier Ministre de la République d’Arménie, à partir de 00h00, heure de Moscou, le 10 novembre 2020, un cessez-le-feu complet et toutes les hostilités au Haut-Karabagh ont été annoncés.



Un contingent de maintien de la paix de la Fédération de Russie est déployé dans la zone de conflit au Haut-Karabagh pour contrôler le cessez-le-feu et les opérations militaires.

La base du contingent russe est composée d’unités de la 15e brigade motorisée (maintien de la paix) de la Région militaire Centre.