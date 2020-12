Le service d’assistance téléphonique pour la collecte d’informations sur les militaires arméniens disparus a été lancé et fonctionne avec succès au centre de gestion des opérations de maintien de la paix.

Le numéro de la hotline est affiché sur les réseaux sociaux du Karabagh et de l’Arménie, ainsi que sur le point de passage de l’école n ° 5 dans la ville de Stepanakert.



Les officiers de service qui reçoivent les appels précisent la zone de recherche présumée, ainsi que les coordonnées des militaires disparus.

Entre le 30 novembre et le 4 décembre, la hotline a reçu 214 appels concernant des militaires arméniens disparus.



Les données relatives à 186 militaires ont été vérifiées et transmises aux équipes de recherche du centre de contrôle des opérations de maintien de la paix, 45 citoyens ont reçu une assistance psychologique par téléphone et 9 témoignages ont été reçus pour leur assistance dans la recherche de citoyens disparus du Haut-Karabagh.

En outre, depuis le 30 novembre, un point d’accueil des citoyens sur diverses problématiques fonctionne sur la base du centre de gestion des opérations de maintien de la paix.



À ce jour, plus de 1 900 citoyens arméniens ont demandé au point de rechercher des parents disparus, de restituer des biens, ainsi que d’autres problèmes.



Tous les demandeurs reçoivent une assistance qualifiée : des négociations sont en cours avec la partie azerbaïdjanaise sur la restitution des biens, des données sur les disparus sont transmises au Comité international de la Croix-Rouge et une assistance psychologique est également fournie. Des commentaires de remerciement ont été reçus de 16 citoyens du Haut-Karabagh.