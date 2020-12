Le président Sarkissian critique le versement au gouvernement de Pachinian des fonds collectés durant la guerre

En phase avec la rue arménienne, qui demande avec une insistance accrue le départ de Nikol le gouvernement à publier un rapport détaillé sur sa gestion de l’aide économique et humanitaire au Karabagh, un thème qui n’avait été qu’effleuré par le gouvernement Pachinian et la tenue de législatives anticipées depuis le cessez-le-feu arméno-azéri du 10 novembre, le président de la République arménienne Armen Sarkissian s’éloigne toujours plus du premier ministre, prenant position sur une scène politique où il n’avait jusque là que le rôle protocolaire lié à sa fonction. Il a franchi un nouveau palier dans le conflit (...)