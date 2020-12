Les deux partis d’opposition au Parlement arménien restent sur leurs positions… hostiles à Pachinian

Les deux partis d’opposition au Parlement arménien, Arménie prospère (BHK) et Arménie lumineuse (LHK), campent fermement sur leurs positions et appellent à la démission du premier ministre Nikol Pachinian et à la tenue d’élections législatives anticipées, en écho au mouvement de contestation né au lendemain de l’accord de cessez-le-feu arméno-azéri et regroupant 16 partis d’opposition, parlementaires ou extra-parlementaires. Mais le LHK, qui fut un allié de N.Pachinian jusqu’à la « révolution de velours » qui le porta au pouvoir en mai 2018, se démarque, et ne s’est pas joint à la campagne de manifestations orchestrée par les 16 partis d’opposition, qui franchissait un palier en intensité le 5 décembre en réunissant des dizaines de milliers de personnes à Erevan dressant un ultimatum à Pachinian pour qu’il démissionne mardi 8 décembre. Le LHK n’a pas non plus validé la nomination la semaine dernière par la coalition d’opposants de l’ancien membre du Comité Karabagh, Vasken Manoukian, au titre de premier ministre intérimaire qui serait chargé d’organiser de nouvelles élections. “Le premier ministre symbolisant notre défaite doit démissionner. Le Parlement devrait choisir un premier ministre par interim car ce Parlement ne peut manifestement pas assumer son mandat constitutionnel », a néanmoins indiqué le leader de LHK, Edmon Marukian, lors d’une séance de questions au Parlement à l’initiative de son parti. E. Marukian a souligné dans le même temps que l’opposition arménienne et la majorité parlementaire représentant l’alliance Im Kayl (Mon pas) de N.Pachinian devrait collaborer pour tenter de mettre un terme à cette crise politique de l’après-guerre en Arménie et faire tout leur possible pour empêcher les violences dans le pays. Le BHK, l’autre parti d’opposition au Parlement et deuxième force politique du pays, est pour sa part un acteur majeur du mouvement de protestation qui a investi les rues de Erevan depuis la mi-novembre et il s’est joint aux partis qui ont dressé un ultimatuim à N.Pachinian, menaçant sinon d’engager une vaste campagne nationale de « désobéissance civile ». Naira Zohrabian, une figure de proue du groupe BHK au Parlement, a indiqué que de telles actions étauient inévitables, Pachinian n’étant pas disposé à céder le pouvoir. “Il ne partira pas avant d’avoir provoqué des heurts violents”, a affirmé N.Zohrabian, en soulignant elle aussi la nécessité de tout faire pour « eviter de tels affrontements ”.

L’ancien président Levon Ter Petrossian, qui s’est rallié au mouvement d’opposition à N .Pachinian qui avait été son fervent partisan lors de son retour en politique en 2008, a exprimé lui aussi son inquiétude à ce sujet. Dans une tribune publiée le 6 décembre, il appelait à la « prudence » après les déclarations sur la place de l’Opéra de V.Manoukian, qui fut son compagnon de route au sein du Comité Karabagh avant de se ranger résolument dans l’opposition en 1996, alors que L.Ter Petrossian entamait un deuxième mandat. L’ancien président exprime ouvertement sa méfiance envers son ancien camarade de combat, sans apporter son soutien à Pachinian, dont il demande lui aussi le départ. Mais il redoute que du fait de leur intransigeance, MM. Manoukian et Pachinian, qu’il renvoie dos à dos, n’entraînent le pays dans un nouveau cycle de violences qui pourrait dégénérer en guerre civile.

Les députés de l’alliance Im Kayl il est vrai, ne semblent pas disposés au dialogue. Ils avaient bien sûr boycotté cette séance parlementaire, l’un d’eux, Andranik Kocharian, dénonçant les appels à la démission de Pachinian exprimés par les manifestants de l’opposition ce week end dans les rues d’Erevan, accusant l’opposition d’un complot en vue de renverser le gouvernement. Il rejetait du même coup tout parallèle entre les manifestations en cours contre le gouvernement et le mouvement de protestation qui avait porté au pouvoir Pachinian en 2018. “L’Etat doit protéger les structures de l’Etat, le gouvernement”, s’est justifié A. Kocharian devant les journalistes de RFE/RL en ajoutant : “Ce gouvernement jouit d’un haut niveau de légitimité même dans cette situation difficile et critique de l’après-guerre”. En écho aux déclarations de N.Pachinian, A. Kocharian avait souligné que le gouvernement actuel devait rester au pouvoir en vue de “maintenir la stabilité” et de cimenter le cessez-le-feu dans et autour du Karabagh.