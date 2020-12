La Russie salue le respect du cessez-le-feu par les parties en conflit au Haut Karabagh

“ Nous sommes satisfaits de ce que le cessez-le-feu a été respecté sur le terrain depuis près d’un mois et de ce qu’on assiste à un retour des réfugiés”, a déclaré le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à l’issue de discussions lundi, avec son homologue aménien nouvellement nommé, Ara Ayvazian, qu’il rencontrait pour la première fois à l’occasion de sa visite à Moscou lundi 7 décembre. Un satisfecit qui semblait peu en phase avec la rue arménienne, qui manifestait une nouvelle fois massivement son mécontement la veille à Erevan, à l’appel de 17 partis d’opposition rassemblés autour de l’exigence d’une démission du premier ministre arménien Nikol Pachinian, accusé de « trahison ». Les manifestants arméniens avaient fixé un ultimatum à N.Pachinian, appelé à quitterl le pouvoir mardi, s’engageant sin,on à durcir le mouvement de protestation. Manifestement peu impressionné par cette colère populaire en Arménie, dont le premier ministre bénéficie désormais du soutien déclaré du Kremlin, le chef de la diplomatie russe s’est félicité du « progrès dans l’échange des prisonniers de guerre et des corps des soldats tués durant les combats, ainsi que dans la recherche des personnes portées disparues” devant le journalistes à Moscou, en ajoutant : “Mais comme nous l’avons souligné aujourd’hui même, nous souhaitons voir ces questions humanitaires pressantes réglées le plus vite possible. Et nous avons fixé aujourd’hui un certain nombre de mesures en ce sens”. Dans ses déclarations liminaires inaugurant trois heures de négociations, S. Lavrov a rappelé qu’à la faveur du déploiement des soldats de la paix russes dans la zone du conflit du Karabagh, Moscou espère contribuer au « règlement rapide” de la question de l’échange des prisonniers de guerre prévu par l’accord de cessez-le-feu. A.Ayvazian a souligné de son côté l’importance de l’échange des prisonniers, qui n’a pas encore commencé. “Nous espérons qu’il n’y aura pas d’obstacles du côté de la partie azerbaïdajanaise”, a-t-il ainsi déclaré lors de la conférence de presse conjointe avec S. Lavrov en ajoutant : “I faut noter aussi qu’il y a eu beaucoup de cas de traitement inhumain de prisonniers arméniens par les Azerbaïdjanais”. A.Ayvazian, qui avait été nommé ministre des affaires étrangères il y a moins d’un mois, ago, a aussi réitéré la forte condamnation par l’Arménie du rôle de la Turquie dans la guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan contre le Karabagh le 27 septembre. “La Turquie doit retirer ses effectifs et son matériel militaires ainsi que les groupes terroristes armés qui leur sont liés de la zone du conflit du Karabagh et du Sud Caucase en général”, a-t-il déclaré. Ankara avait démenti avec véhémence l’envoi de mercenaires et djihadistes des zones contrôlées par la Turquie en Syrie vers le front du Karabagh, où ils avaient combattu les Arméniens dans les rangs de l’armée azerbaïdjanaise. L’Azerbaïdjan avait aussi démenti de son côté la présence de tels mercenaires dans les rangs de son armée. Le ministre azerbaïdjanais des affaires étrangères Jeyhun Bayramov avait discuté avec S. Lavrov des modalités de l’application des termes du cessez-le-feu lors d’un entretien téléphonique ce weekend, dont ni Bakou ni Moscou n’ont divulgué la teneur. La trêve imposée par le président russe Vladimir Poutine le 9 octobtre, si elle mettait un terme à six semaines de combats meurtriers, ne dit rien quant au statut futur du Haut Karabagh. Ce dernier doit être plus que jamais au cœur des négociations arméno-azéries à venir, sous l’égide des médiateurs russe, français et américain du Groupe de Minsk de l’OSCE. S.Lavrov avait indiqué que les diplomates des trois pays coprésidant le Groupe de Minsk de l’OSCE préparaient une tournée dans la zone du conflit dans le cadre des efforts en vue de renforcer le processus de paix, mais sans préciser les dates d’une telle tournée.