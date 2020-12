Le drapeau azerbaïdjanais flotte sur le monastère de Dadivank, où Bakou a nommé un prêtre issu de la minorité udi

C’est avec déchirement que les Arméniens, qu’ils soient du Haut Karabagh ou d’Arménie, voire venus de plus loin, ont fait leurs adieux fin novembre au monastère de Dadivank, l’un des joyaux de l’archirecture médiévale arménienne entièrement restauré sous l’égide des autorités arméniennes du territoire, que les aléas de la dernière guerre ont replacé sous autorité de l’Azerbaïdjan. Les Arméniens ont en effet dû restituer aux Azéris, avec les six autres districts limitrophes du Karabagh qu’ils contrôlaient depuis 1994, celui de Kelbadjar (Karvatchar en arménien), dont dépend le monastère situé du mauvais côté de cette frontière que la guerre a redessinée entre le Haut Karabagh et l’Azerbaïdjan, qui contrôle désormais ce district montagneux séparant les deux entités arméniennes. Le drapeau azerbaïdjanais flotte sur le monastère de Dadivank, théoriquement placé sous la protection de la force de paix russe qui s’est déployée dans la région conformément aux termes de l’accord de cessez-le-feu signé le 9 novembre par Pachinian et Aliev. Mais le clan Aliev au pouvoir depuis plus de 30 ans en Azerbaïdjan, toujours magnanime, sait se montrer tolérant et respectueux envers les minorités ethniques et confessionnelles de son pays et n’a pas de leçon à recevoir en ce domaine de la Russie. Ainsi, le pouvoir azerbaïdjanais a déjà nommé un prêtre pour officier dans le monastère et remplacer le prêtre arménien qui avait affirmé haut et fort qu’il resterait dans son église et qui n’a pas caché son mécontentement concernant les termes de l’accord arméno-azéri, en prenant part aux manifestations de l’opposition arménienne.

Les autorités azéries n’allaient bien sûr pas nommer un ecclésiastique arménien à cette fonction monacale, et ils auraient d’ailleurs été bien en peine de trouver un candidat à ce poste, alors que les quelque 500 000 Arméniens qui vivaient en Azerbaïdjan en ont été expulsés à partir de 1988, les pogromes de Soumgaït de fin février 1988 donnant le coup d’envoi de cet exode ! Elles font mieux, puisqu’elles remettent les clés du monastère de Dadivank à un membre de la minorité oudi, ou loudi, ethnie caucasienne affiliée aux Lezguines, un peuple vivant de part et d’autres de la chaîne du Grand Caucase et qui est présenté par Bakou comme le descendant des anciens Albanais du Caucase (aucune parenté avec l’Albanie balkanique) qui seraient les propriétaires légitimes de la région du Haut Karabagh. L’historiographie officielle de Bakou, faute de pouvoir prouver quelque filiation entre les Azéris turcophones musulmans majoritaires, issus des tribus turcomanes venues d’Asie centrale qui se sont implantées dans la région au fil des invasions à partir du 10e siècle, et les anciens Albanais ou Aghvanes du Caucase, un peuple effectivement établi sur le territoire du Karabagh de très longue date et converti au christianisme mais qui s’est fondu, à partir du 7e siècle, dans la nation arménienne et dans son Eglise, au point que la trace s’en perdra, a donc recours à ce grossier subterfuge pour nier l’existence des Arméniens sur un sol revendiqué par l’Azerbaïdjan. Les Albanais du Caucase ressurgissent donc des vieilles chroniques pour servir la propagande officielle de Bakou et sa haine des Arméniens et c’est à Rafik Danakari, de l’ethnie oudi, que le pouvoir azéri a confié la charge de faire revivre ce peuple disparu, en le nommant prêtre du monastère arménien de Dadivank, selon les media azéris. Manifestement dédié à sa « mission » pastorale, R.Danakari aurait affirmé qu’il y avait plus de 300 églises « albanaises » au Karabagh, et qu’il entendait les visiter. Peu avant, des Azerbaïdjanais et des Udis auraient visité Dadivank et y auraient prié. Quel beau geste d’œcuménisme de la part des autorités azéries, dont l’armée s’était acharnée, au début des années 2000, sur le cimetière arménien de Djougha, au Nakhitchevan, pour en vandaliser et profaner les pierres tombales, pour certaines des khatchkars vieux de plusieurs siècles, chefs d’œuvre du patrimoine médieval arménien !