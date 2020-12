Le Président d’Arménie a reçu un groupe de médecins français

Le Président de la République d’Arménie Armen Sarkissian a reçu un groupe de médecins français en Arménie pour une mission humanitaire. Ils fournissent une assistance aux militaires et aux civils touchés par la guerre.

Armen Sarkissian a remercié les médecins d’avoir soutenu notre peuple dans cette période difficile et d’avoir fourni une assistance médicale aux blessés.

« Nous devons renforcer encore notre amitié », a-t-il déclaré, soulignant que l’Arménie attache une grande importance à l’amitié de la France. Le Président Sarkissian a exprimé sa gratitude au Président Macron.

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France en Arménie Jonathan Lacôte, qui était présent à la réunion, a noté que la France approfondira encore sa coopération avec l’Arménie dans le domaine de la santé : « Dans un proche avenir, il est prévu de démarrer une coopération médicale globale entre la France et l’Arménie. Nos spécialistes et médecins essaieront de vous apporter un soutien constant. »

La réunion a débattu des questions liées au traitement des militaires blessés et invalides, à leur rétablissement et aux prothèses des membres. Le Président Sarkissian a grandement apprécié le travail de tous les centres travaillant dans ce sens, notant qu’au fil des ans, surtout après la guerre d’avril, ils ont fait un excellent travail et qu’il reste encore beaucoup à faire aujourd’hui.

Selon le Président, compte tenu du grand nombre de blessés et de personnes nécessitant des soins médicaux, il est aujourd’hui nécessaire de soutenir ces centres, d’apporter les dernières technologies en Arménie.

Le Président de la République a indiqué qu’il était prêt à soutenir de tels centres, à créer une opportunité de coopération avec des centres similaires et des spécialistes de différents pays, y compris des spécialistes français, ainsi qu’à organiser, si nécessaire, la production de produits pertinents sur place.

Les médecins français ont évoqué le travail qu’ils avaient effectué ces jours-ci avec leurs collègues arméniens, soulignant que leurs visites seraient régulières et que la question de l’organisation du traitement ultérieur de certains soldats en France était en discussion. Ils ont notamment souligné qu’ils étaient impressionnés par le travail des médecins arméniens et leur professionnalisme élevé. « Les médecins arméniens, comme les soldats arméniens, sont de vrais héros », ont-ils déclaré.

