Qualifications pour le Mondial 2022, l’Arménie est dans le groupe J avec l’Allemagne, la Roumanie, l’Islande, la Macédoine du Nord et le Liechtenstein

A Zurich (Suisse) vient de se dérouler ce lundi 7 décembre le tirage au sort de la zone Europe pour le mondial 2022 qui se déroulera au Qatar. L’Arménie tombe dans le groupe J en compagnie de l’Allemagne, la Roumanie, l’Islande, la Macédoine du Nord et le Liechtenstein. Les premières rencontres de qualification débuteront en mars 2021. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la finale du Mondial 2022. Les meilleurs troisièmes ont également une possibilité de qualification après barrages. Dans le groupe de l’Arménie, l’Allemagne est favori pour les qualifications. Derrière, la Roumanie et l’Islande sont également bien placées. L’Arménie devra faire un exploit soit face à la Roumanie soit face à l’Islande pour espérer le 3e place. En supposant qu’elle s’impose contre la Macédoine du Nord et le Liechtenstein ce qui est dans la capacité de l’Arménie.

Krikor Amirzayan