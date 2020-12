Sergueï Lavrov a appelé à accorder une attention particulière au patrimoine culturel arménien du Haut-Karabagh

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que « Les coprésidents du groupe de l’OSCE à Minsk doivent prêter attention à la préservation du patrimoine culturel du Haut-£Karabagh, il est nécessaire de progresser dans cette direction ».

« Dans le Haut-Karabagh, les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE doivent prêter attention à la préservation des sites culturels et religieux et du patrimoine culturel. A cette fin, des ressources spéciales de l’UNESCO seront allouées, l’UNESCO va également effectuer une mission d’évaluation » a déclaré Sergueï Lavrov lors d’une conférence de presse avec son homologue arménien Ara Ayvazyan lundi 7 décembre à Moscou.

Selon le chef de la diplomatie russe, les pays des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE doivent appeler de façon plus active les organisations internationales à travailler dans ce sens de la défense du patrimoine au Haut-Karabagh.

Krikor Amirzayan