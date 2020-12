Ara Ayvazyan le ministre des Affaires étrangères d’Arménie a invité son homologue russe Sergueï Lavrov à visiter Erevan

A l’issue de leur rencontre à Moscou aujourd’hui, le ministre arménien des Affaires étrangères, Ara Ayvazyan, a invité son homologue Sergueï Lavrov à venir à Erevan. Le chef de la diplomatie arménienne était dimanche et lundi en visite de travail en Russie.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a affirmé de son côté « Nous avons eu un premier contact très utile et complet avec le nouveau ministre des Affaires étrangères de l’Arménie. Ara Ayvazyan m’a invité à faire une autre visite à Erevan. Je l’ai accepté avec plaisir. Nous nous mettrons d’accord prochainement sur les dates de cette visite en Arménie », a déclaré Sergueï Lavrov. Ces rencontres sont la preuve d’un net rapprochement entre Moscou et Erévan.

Krikor Amirzayan