Rencontre entre les présidents des Parlements d’Arménie et de l’Artsakh

Ararat Mirzoyan, le président du Parlement arménien a rencontré lundi 7 décembre à Erévan son homologue de la République de l’Artsakh, Artur Tovmasyan, a informé A.Mirzoyan sur facebook.

Lors de la réunion les présidents du Parlement d’Arménie et de l’Artsakh ont souligné la reprise des négociations pacifiques pour le règlement du conflit du Haut-Karabagh sous la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE. Négociations importantes afin de garantir les principes du droit des peuples à l’autodétermination et du non-recours à la force.

Ararat Mirzoyan et Artur Tovmasyan ont également discuté de la nécessité d’assurer la stabilité intérieure tant en Arménie qu’en Artsakh. Ils ont également discuté de la question du retour des prisonniers de guerre et la solution des problèmes sociaux de la population arménienne d’Artsakh.

Krikor Amirzayan