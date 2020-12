VIDEO-Artak Beglaryan prévoyant le vandalisme des Azéris avait fait transférer les objets religieux de l’église arménienne Spitak Khatch au sommet du mont Vankasar (Artsakh) vers Stepanakert

Artak Beglaryan le représentant des Droits de l’homme en Artsakh a expliqué pourqoi il a fait transférer les icones et autres images et objets saints qui ornent l’église arménienne Spitak Khatch (Croix Blanche) ainsi que les khatchkarsau sommet de la montagne Vankasar (Artsakh) vers un lieu sûr à Stepanakert.

Il a diffusé sur sa page facebook une vidéo et écrit « un jour avant la cession d’Agdam (Akna) le 19 novembre lorsqu’avec une équipe nous étions partis à Nor Maragha et les villages proches, nous sommes entrés dans l’église Spitak Khatch au sommet du mont Vankasar, nous avons récupéré toutes les images saintes, les sculptures, le khatchkars et les objets religieux chrétiens et les avons transférés vers Stepanakert afin qu’il ne puisse pas être soumis au vandalisme des Azéris ».

Artak Beglaryan affirme également que lorsque le groupe d’Arméniens quittait l’église qui allait tomber aux mains des azéris après le transfert de la région d’Agdam, il chanta de lui-même et de façon spontanée le chant « Aravot louso » (lumière du matin) « avec la conviction que cette lumière reviendrait une nouvelle fois sur Spitak Khatch » dit-il. Aujourd’hui les médias azéris montrent les images de l’église Spitak Khatch avec un drapeau azéri au-dessus de la croix de l’église arménienne…

Krikor Amirzayan