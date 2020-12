La recherche des corps de soldats Arméniens tués est en cours à Martouni, Askeran, Hadrout et Fizouli

Les équipes de sauveteurs du Département des Forces de Secours du Service des Situations d’Urgence de la République de l’Artsakh poursuivent la recherche des corps des militaires Arméniens tués pendant la guerre.

Depuis le 13 novembre, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) avec l’intervention des troupes russes de maintien de la paix, les équipes de secours des pompiers de l’Artsakh participent aux opérations de recherche des corps.

Chaque jour, le directeur du Service d’urgence de l’Artsakh, le général Karen Sargsyan, rencontre les parents des militaires tués, portés disparus ou capturés.

Les résultats des opérations de recherche effectuées par les sauveteurs sont anaysés, les avis sont échangés et des propositions sont réaliisées. La recherche et l’échange des corps des militaires tués sont presque terminés dans les directions de Chuchi et Martakert, tout comme à proximité de la ville de Martouni, dans la région d’Askeran, ainsi que dans les directions de Hadrout et Fizouli.

Après les pourparlers, les recherches se poursuivront bientôt dans la partie sud de Hadrout, qui est sous contrôle azéri, à Mekhakavan et dans d’autres communes.

Krikor Amirzayan