La Turquie doit retirer les terroristes djihadistes syriens des zones occupées du Haut-Karabagh et du Sud-Caucase affirme Ara Ayvazyan

La présence des groupes de djihadistes-mercenaires syriens dans les zones occupées du Haut-Karabagh, « terroristes » emmenés dans le Sud-Caucase par la Turquie fut l’un des dossiers des discussions à Moscou lundi 7 décembre entre Ara Ayvazyan le chef de la diplomatie arménienne et son homologue russe Sergueï Lavrov.

Le ministre arménien des Affaires étrangères a estimé que la Turquie doit retirer de cette région du Haut-Karabagh les « terroristes » qu’Erdogan a emmené pour combattre contre les Arméniens de l’Artsakh (Haut-Karabagh). La Russie partageant l’avis de l’Arménie.

« La Turquie, en tant que principal instigateur de l’agression de l’Azerbaïdjan contre le peuple de l’Artsakh, continue de mener une politique destructrice dans la région. Cela oblige la communauté internationale à utiliser tous les leviers possibles pour forcer la Turquie à s’abstenir de toute action qui pourrait exacerber les tensions. La Turquie doit retirer ses forces armées, et ses groupes terroristes armés affiliés de la zone de conflit du Haut-Karabagh et du Sud-Caucase en général » a déclaré Ara Ayvazyan lors de la conférence de presse à l’issue de son entretien avec Sergueï Lavrov.

Le ministre des Affaires étrangères de la République d’Arménie a noté qu’il n’y a pas encore de signaux clairs pour le retrait des terroristes armés étrangers.

« Au contraire, il existe des informations fiables selon lesquelles l’Azerbaïdjan prévoit d’élargir la géographie de la propagation des terroristes armés, des mercenaires et de réinstaller avec eux les régions occupées de l’Artsakh » a déclaré Ara Ayvazyan.

Du 27 septembre au 10 novembre, l’Azerbaïdjan a déclenché une guerre à grande échelle contre l’Artsakh avec le soutien de mercenaires turcs.

Krikor Amirzayan