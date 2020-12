Moscou, 7 déc 2020 (AFP) - Le Kremlin a dit espérer lundi une "libération

prochaine" de deux journalistes de la chaîne de télévision russe NTV, arrêtés

en Turquie vendredi et qui se trouvent toujours en détention.

« Nous espérons que nos journalistes seront libérés prochainement », a

indiqué à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov,

précisant que les diplomates russes se trouvent "en contact avec la partie

turque« pour résoudre cette affaire. »Nous espérons que cet incident pourra être réglé par la voie du dialogue",

a-t-il poursuivi, ajoutant que "toutes les mesures possibles seront prises

pour offrir une aide (adéquate) aux journalistes détenus".

Travaillant tous les deux pour une émission hebdomadaire d’informations,

les journalistes ont été arrêtés au moment où ils "filmaient une fabrique de

drones sans aucune accréditation", selon une source au sein du ministère turc

des Affaires étrangères interrogée par l’AFP vendredi.

Bien que jouissant de bonnes relations bilatérales, la Russie et la Turquie

s’opposent sur de nombreux dossiers, de la Syrie à la Libye et plus récemment

dans le cadre du conflit au Nagorny-Karabakh, où Ankara s’est affiché comme un

soutien sans faille de l’Azerbaïdjan face à l’Arménie défaite, une alliée de

Moscou.

Les présidents Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se targuent en

particulier d’entretenir une relation pragmatique.