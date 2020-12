Nikol Pachinian s’est rendu à Gumri, Spitak, Chirakamout et Vanadzor et rendu hommage aux victimes du séisme du 7 décembre 1988

A l’occasion du 32e anniversaire du séisme en Arménie le 7 décembre 1988 qui ravagea Spitak, Gumri, Chirakamout et Vanadzor, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian s’st rendu à Gumri pour rendre hommage aux victimes du séisme.

A 11h41 -l’heure du séisme- Nikol Pachinian a participé à la cérémonie de Gumri dédiée aux victimes du séisme en prenant part à la prière et au dépôt de gerbe devant le mémorial.

Puis le Premier ministre arménien s’est rendu au village de Chirakamout (Nalband) dans la région de Lori, qui fut l’épicentre du séisme. Il déposa également une gerbe devant mémorial-khatchkar dédié aux victimes du séisme de 1988. Nikol Pachinian continua sa tournée d’hommage à Spitak et Vanadzor en participant à l’allumage de bougies.

Krikor Amirzayan