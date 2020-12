Jean-François Colosimo : « La Turquie d’Erdogan, ce laboratoire belliciste aux portes de l’Europe »

EXTRAITS EXCLUSIFS - Jusqu’où ira la Turquie ? C’est la question que pose l’historien et théologien dans un nouvel essai érudit et foisonnant, Le Sabre et le Turban (Éditions du Cerf).

A lire sur Le Figaro : https://www.lefigaro.fr/vox/monde/jean-francois-colosimo-la-turquie-d-erdogan-ce-laboratoire-belliciste-aux-portes-de-l-europe-20201202