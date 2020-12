Ara Ayvazyan s’est rendu à la cathédrale arménienne de Moscou

En visite de travail en Russie du 6 au 7 décembre, Ara Ayvazyan le ministre arménien des Affaires étrangères s’est rendu ce lundi matin à la cathédrale arménienne de Moscou pour déposer devant un mémorial dans la cour de l’église une gerbe de fleurs à la mémoire des victimes du séisme du 7 décembre 1988 qui ravagea Spitak et sa région. Le chef de la diplomatie arménienne a rencontré l’Archevêque du diocèse de Russie et du Nor Nakhitchevan, Mgr Ezras Nersisyan pour échanger quelques informations.

Krikor Amirzayan