Genius Loci : l’exposition parisienne de Guillaume Toumanian, peintre du vivant

De la peinture de Guillaume Toumanian émane un faux calme, un silence traversé de sourdes perturbations, comme en tension. Que ce soit dans ses grands paysages, balayés de coups de pinceau horizontaux, ou dans ses portraits en huis clos, on a le sentiment d’être invités dans ce laps de temps suspendu qui annonce les grands bouleversements. On sent bien que tout peut advenir, mais l’artiste préfère, à la narration de l’action, le silence plein de promesses qui la précède.

Guillaume Toumanian est un peintre du vivant, qui n’a jamais été intéressé par l’inertie de l’objet. Pourtant, une nature morte s’impose dans l’exposition : un bouquet de fleurs rouges, splendide, dont le traitement pictural donne l’impression d’un bouquet de chair. Cette œuvre, en particulier, vibre de ce qui fait la peinture de Guillaume : une expérience sensorielle puissante, un traitement de la lumière en touches fugaces, une peinture généreuse qui rentre en résonance avec chacun.

Il s’agit de la première collaboration de cette galerie avec l’artiste, à travers une exposition pensée presque de façon cinématographique, alternant les grandes échappées et les rencontres intimes.

Exposition du 3 décembre 2020 au 23 janvier 2021

A la Galerie Lazarew - 14 rue du Perche - 75003 Paris - 01 44 61 28 73

Plus d’infos : https://galerie-lazarew.com/collections/exposition-en-cours-guillaume-toumanian-genius-loci