Les investissements de Team LLC dans le développement des communautés arméniennes sera de 40 à 60 millions de dollars

Le plan d’investissement prévu par Team LLC (marque TEAM.Telecom Armenia) implique des investissements dans le développement du réseau d’un montant de 40 à 60 millions de dollars sur les 3 à 5 prochaines années a déclaré Hayk Yesayan, copropriétaire de Team LLC, qui a récemment acquis la société VEON Armenia (marque Beeline).

« Les opérateurs de télécommunications arméniens investissent en moyenne 10 à 20 millions de dollars (par an). Et nous avancerons selon ce plan : en Arménie, 40 à 60 millions de dollars seront investis en 5 ans exactement dans le réseau », a-t-il déclaré.

Hayk Yesayan a souligné l’importance du fait que les bénéfices de l’entreprise restent dans le pays et ne soient pas emmenés à l’étranger, comme auparavant,lorsqu’une partie des dividendes de la compagnie arménienne Beeline a été envoyée à la société mère - le groupe VEON.

« Dans ce cas, le profit restera, de nouveaux domaines se développeront. Ainsi, Team aura une stratégie intéressante : la création de petites entreprises et de nouveaux domaines de développement, dont tous les produits financiers seront dirigés vers le développement du secteur informatique. ," a-t-il dit.

À propos de VEON Armenia

Le 29 octobre 2020, le fournisseur phare mondial de services de communications et Internet VEON Ltd. a annoncé la conclusion d’un accord sur la vente de sa filiale arménienne VEON Armenia CJSC (marque Beeline) à la société Team. VEON a déclaré que l’opération s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de simplifier la structure du Groupe et de renforcer son orientation opérationnelle sur des marchés présentant des opportunités intéressantes de croissance à long terme.

Le 16 novembre, la société a noté que VEON Armenia a reçu un nouveau nom légal - Telecom Armenia CJSC, mais pour l’instant, elle continuera à agir et à fournir des services sous la marque Beeline.

À propos de Team

Team LLC (marque TEAM.Telecom Armenia) a été fondée par les frères Hayk et Alexander Yesayan (ils étaient fondateurs, actionnaires et dirigeants à long terme de l’opérateur Ucom, mais ont quitté l’entreprise en raison de désaccords avec d’autres actionnaires). La nouvelle société a été enregistrée le 20 avril 2020 sous le nom d’AllNet, puis renommée en OJSC Team et a reçu une licence de la Commission de régulation des services publics (PSRC) pour opérer dans le secteur des télécommunications.