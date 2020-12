Les militaires du Centre international d’action antimines du Ministère russe de la Défense poursuivent leurs travaux de reconnaissance technique et de déminage dans la zone de responsabilité des Forces russes de maintien de la paix au Haut-Karabagh.



Pour la première fois, le complexe robotique multifonctionnel « Uran-6 » a été utilisé pour déminer le terrain contre les munitions non explosées et les objets explosifs, avec l’aide duquel environ 8 hectares de terrain ont été examiné dans la région de Khojaly.



L’utilisation de complexes robotiques télécommandés permet d’augmenter la superficie des zones déminées, assurant la sécurité du personnel lors du déminage. L’opérateur peut contrôler le complexe à une distance allant jusqu’à 800 mètres (l’appareil dispose de 4 caméras vidéo de haute qualité, qui fournissent une vue circulaire). Pendant le fonctionnement du complexe « Uran-6 », les munitions au sol sont neutralisées à la suite d’un déclenchement ou d’une destruction physique.