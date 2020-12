L’Arménie s’impose sur la Bulgarie (4-0) en match de barrage des championnats d’Europe de futsal

Pour son premier match des play-off (barrages) des championnats d’Europe de futsal, l’équipe d’Arménie qui recevait la Bulgarie aujourd’hui, s’est imposée sur le score de 4-0. A la mi-temps l’Arménie menait déjà 3-0 face à la Bulgarie avec un doublé de Hamlet Manoukyan et un but de David Aslanyan. En fin de match Vladimir Sanosyan a inscrit le 4e but de la sélection arménienne. Le match-retour entre l’Arménie et la Bulgarie se déroulera mercredi prochain 9 décembre à 19h00.

Krikor Amirzayan