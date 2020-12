Le président arménien Armen Sarkissian affirme que le gouvernement devra rendre les comptes des dépenses du Fonds Arménien (Haysatan Himnadram)

Armen Sarkissian le président de la République d’Arménie et président du conseil d’administration du Fonds Arménien (Hayastan Himnadram) a adressé a adressé une lettre officielle aux membres du conseil d’administration de la Fondation.

Un responsable des relations publiques du bureau du président de la République d’Arménie a déclaré que la plupart des fonds levés par le Fonds Hayastan pendant les journées difficiles de la guerre en Artsakh furent un peu plus de 52,7 milliards de drams, fonds levés à la demande du gouvernement de la République d’Arménie. Ces sommes furent versées sur un compte distinct du Trésor de l’Etat arménien afin de financer les les dépenses d’infrastructure, sociales et de santé.

Dès le début, le président Armen Sarkissian affirmait et aujourd’hui il le réitère que les sommes transférées par le Fonds Arménien au gouvernement auraient dû être converties en dette par le biais d’un prêt. Cependant, dans la situation difficile actuelle, la majorité des membres du conseil d’administration du Fonds Arménien (Hayastan Himnadram) ont pris une décision différente selon le bureau du président arménien.

« Compte tenu de l’intérêt grandissant du public pour la question, le président Sarkissian a adressé le 26 novembre une lettre au directeur du Fonds, Haykak Arshamyan avec une proposition de clarification » a indiqué le bureau du président de la République.

« En tant que président du conseil d’administration du Fonds Arménien, je suis profondément préoccupé par le fait qu’en raison du transfert des sommes offertes au Fonds Arménien par nos compatriotes et parents au gouvernement, il y ait eu une certaine méfiance et un mécontentement à l’égard des activités du Fonds. Nos compatriotes en ont également parlé dans la presse. Ce fait est également devenu une source de spéculation, les donateurs ont des soupçons d’abus de confiance. La conséquence de tout cela, la réputation du Fonds Arménien pourrait être mise en danger, ainsi que la collecte et le don de fonds pour de futurs programmes » a écrit le président arménien au directeur du Fonds.

Le Président de la République d’Arménie a souligné que la situation actuelle exige que des mesures urgentes soient prises afin de consolider la confiance des donateurs du Fonds et éviter de discréditer ses activités du fait de ces transferts de fonds vers le gouvernement pour que ce dernier finance les projets.

Selon le président Armen Sarkissian, le gouvernement devrait présenter un rapport clair, détaillé et transparent sur les dépenses effectuées avec les fonds transférés par le Fonds, et cela devrait être rendu public le plus tôt possible.

Le président arménien a également affirmé qu’un audit international urgent devrait être mené et le public, en particulier nos compatriotes de la diaspora, en tant que principaux et fidèles donateurs du Fonds, devraient recevoir des informations complètes sur les fonds levés par le Fonds.

Armen Sarkissian conclut « Comprenant la situation difficile dans laquelle se trouve actuellement notre pays, il est en même temps inutile d’ajouter aux différentes crises la crise de confiance autour du Fonds Arménien ». Il ajoute « Le retour des fonds transférés au gouvernement vers le Fonds Arménien peut changer la donne et devenir une garantie de rétablissement de la confiance dans le Fonds. La restitution du budget du fonds permettra au Conseil d’administration de prendre en compte les avis et suggestions des administrateurs, des donateurs, et de décider de l’orientation des dépenses (…) le Fonds doit être une structure absolument apolitique, exempte du moindre soupçon ».

Krikor Amirzayan