Les autorités espèrent recevoir les premiers vaccins contre le COVID-19 en février

Le gouvernement arménien a commandé 600000 doses de vaccins contre le coronavirus à la société COVAX soutenue par l’Organisation mondiale de la santé et espère recevoir le premier lot en février, a déclaré vendredi un haut responsable.

Ils suffiront à vacciner 300 000 personnes, soit environ 10% de la population arménienne.

Selon Gayane Sahakian, directrice adjointe du Centre national de contrôle et de prévention des maladies, les travailleurs médicaux et sociaux, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques seront les premiers à se faire vacciner gratuitement.

COVAX est un (...)