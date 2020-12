Guerre des mots entre Pachinian et Kotcharian

L’ancien président Robert Kotcharian a provoqué samedi une réaction furieuse du Premier ministre Nikol Pachinian après s’être joint à l’opposition arménienne pour le blâmer pour l’issue de la guerre du Haut-Karabakh et exiger sa démission.

Dans une interview télévisée diffusée vendredi soir, Kotcharian a accusé le gouvernement de Pachinian d’avoir rendu la guerre « inévitable » avec une diplomatie imprudente et des calculs erronés du potentiel et des besoins militaires de l’Arménie. Il a déclaré que ses « graves erreurs » commises pendant la guerre avaient prédéterminé la victoire de l’Azerbaïdjan.

Les pertes territoriales énormes subies par la partie arménienne ont dépouillé Pachinian de sa légitimité, a commenté Kotcharian à la chaîne de télévision Fifth Channel dans ses premières remarques publiques faites depuis le déclenchement de la guerre de six semaines arrêtée par un cessez-le-feu négocié par la Russie le 10 novembre.

« Je ne peux me rappeler que d’un seul cas dans l’histoire où un État a perdu [une guerre] mais n’a pas changé de gouvernement », a-t-il noté. « C’était [après] la première guerre en Irak en 1991. Saddam Hussein est resté au pouvoir, utilisant tout son système totalitaire. Il a mal fini : ils l’ont pendu."

« Il est naturel qu’un gouvernement vaincu soit remplacé », a ajouté l’homme qui a dirigé l’Arménie de 1998 à 2008.

Pachinian a riposté face aux piques de Kotcharian et d’autres anciens dirigeants arméniens dans une allocution télévisée à la nation diffusée le lendemain matin.

« Nous avons échoué non pas dans la diplomatie mais dans nos tentatives pour compenser les échecs diplomatiques des 20-25 dernières années », a-t-il déclaré.

Pachinian a affirmé que les propositions de paix au Karabakh faites par les États-Unis, la Russie et la France pendant et après le règne de Kotcharian n’étaient pas favorables à l’Arménie et au Karabakh. Il a poursuivi en accusant les anciens dirigeants du pays de ne pas en faire assez pour renforcer l’armée arménienne et de s’être enrichi illégalement à la place.

« La raison de notre échec est que l’Arménie a été un État corrompu pendant au moins 25 ans », a dénoncé le Premier ministre assiégé.

L’amère guerre des mots est intervenue au milieu des appels continus à la démission de Pachinian et la tenue d’ections générales anticipées exprimées par des groupes d’opposition, un nombre croissant de personnalités publiques et même le président Armen Sarkissian. Le Premier ministre les a rejetés, affirmant que la plupart des Arméniens lui faisaient toujours confiance.

Kotcharian a exhorté ses partisans à participer aux manifestations anti-gouvernementales en cours organisées par une coalition de 16 partis d’opposition. Il a soutenu un Premier ministre par intérim nommé par eux plus tôt cette semaine.

Dans ce contexte, l’ex-président de 66 ans n’a pas nié avoir des ambitions politiques. « Je vais essayer de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider le pays à surmonter cette période difficile », a-t-il prévenu.

Kotcharian a été jugé pour corruption et coup d’État, des accusations qui ont été portées contre lui peu de temps après l’arrivée au pouvoir de Pachinian lors de la « révolution de velours » d’avril à mai 2018. Il rejette les accusations comme étant politiquement motivées.

La Russie a également critiqué la procédure pénale. Le président russe Vladimir Poutine a tenu à maintes reprises à féliciter Kotcharian a l’occasion de ses anniversaires et à louer son héritage.

Vendredi, Kotcharian a également plaidé en faveur d’une « intégration beaucoup plus profonde » de l’Arménie avec la Russie. Il a insisté sur le fait que seule la Russie peut aider le pays à réarmer ses forces armées et à faire face à de nouveaux défis en matière de sécurité après la guerre du Karabakh. C’est pourquoi, a-t-il dit, le prochain gouvernement arménien devrait être non seulement plus compétent, mais aussi avoir la pleine confiance de Moscou.