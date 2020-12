L’opposition laisse à Pachinian jusqu’à mardi pour démissionner

Une coalition de 16 partis d’opposition a donné au Premier ministre Nikol Pachinian jusqu’à mardi pour démissionner, sous peine sinon de devoir faire face à des manifestations dans tout le pays alors qu’elle rassemblait à nouveau des milliers de partisans à Erevan samedi.

Lors de leur plus grand rassemblement à ce jour, les dirigeants de l’opposition ont maintenu leurs revendications pour la formation d’un gouvernement intérimaire et la conduite d’élections générales anticipées. Ils ont à nouveau accusé Pachinian d’être là cause des pertes territoriales arméniennes dans et autour du Haut-Karabakh subies pendant la récente guerre avec l’Azerbaïdjan.

Les manifestations de rue antigouvernementales ont été déclenchées par un cessez-le-feu négocié par la Russie qui a mis fin à la guerre de six semaines le 10 novembre. Les forces d’opposition accusent le gouvernement de Pachinian d’avoir mal géré la guerre et d’avoir capitulé devant Bakou.

Ils ont tenu leur dernière manifestation trois jours après avoir nommé le politicien vétéran Vazgen Manukian comme Premier ministre intérimaire qui, selon eux, devrait se préparer et organiser les élections dans un délai d’un an.

« Nous aurions pu empêcher la guerre », a assuré Manukian face à des milliers de personnes rassemblées sur la place de la Liberté à Erevan. « Nous aurions pu gagner la guerre. Nous aurions pu mettre fin à la guerre plus tôt et avec des pertes mineures."

Manukian a clairement indiqué que son administration intérimaire ne renoncerait pas à l’accord de cessez-le-feu arméno-azerbaïdjanais. Il a précisé qu’elle chercherait plutôt à faire en sorte que les dispositions ambiguës de l’accord soient interprétées en faveur de l’Arménie.

La foule a ensuite marché vers la résidence officielle de Pachinian étroitement gardée par la police anti-émeute et d’autres forces de sécurité.

Ishkhan Saghatelian, un dirigeant de la Fédération révolutionnaire arménienne d’opposition (Dashnaktsutyun), y a lu l’ultimatum de l’opposition : « Nikol doit partir".

Saghatelian a averti que l’opposition lancera une campagne nationale de « désobéissance civile » si Pachinian ne parvient pas à annoncer sa démission d’ici mardi midi.

L’idée d’un gouvernement intérimaire et de nouvelles élections est également soutenue par le président Armen Sarkissian et un nombre croissant de personnalités publiques. Pachinian l’a rejeté jusqu’à présent.

Le Premier ministre n’a de nouveau signalé aucun projet de démission ou d’acceptation de nouvelles élections dans un discours télévisé à la nation diffusé samedi matin. Il a dit qu’il ne s’accrochait pas au pouvoir et voulait seulement s’assurer que « le peuple reste au pouvoir ».

Pachinian a souligné le fait que les dernières élections législatives en Arménie, tenues en décembre 2018 et remportées par son bloc Mon pas, étaient largement reconnues comme démocratiques. Dans une référence apparente aux anciens dirigeants du pays, il a émis l’idée que « certains cercles » veulent arriver au pouvoir par un vote frauduleux.

Le président Armen Sarkissian a insisté, quant à lui, sur le fait que l’Arménie est dans une « profonde crise d’après-guerre ». « Le gouvernement ne peut pas agir dans l’esprit de l’humeur [du public] de 2018 », a-t-il écrit dans un communiqué publié plus tard dans la journée. « La réalité d’aujourd’hui est complètement différente."