Un nouvel avion de secouristes russes et trois autobus est arrivé de Moscou à Erévan pour le Haut-Karabagh

Le ministère russe des Situations d’urgence continue d’augmenter ses équipements et ses forces au Haut-Karabagh afin de faciliter la mission des forces russes chargées du maintien de la paix en Artsakh.

La Russie a indiqué que dimanche 6 décembre un avion Il-76 est parti de Moscou pour Erévan par un vol spécial avec une nouvelle équipe de secouristes Russes qui viendront renforcer ceux qui sont déjà en mission au Haut-Karabagh. Ces secouristes qui furent tous testés pour le Covid-19 et ne sont pas porteurs du virus, sont des spécialistes et médecins. L’avion-cargo venant de Russie dispose également à son bord 3 autobus et du matériel technique pour la mission des secouristes au Haut-Karabagh. Les secouristes russes participent activement à la mission humanitaire auprès de la population arménienne de Stepanakert ainsi que d’autres régions de la République de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan