Erevan continue à faire pression pour un marché commun de l’énergie ex-soviétique

Le Premier ministre Nikol Pashinian a renouvelé vendredi ses appels à la création d’un marché unique de l’énergie qui permettrait de réduire le coût du gaz naturel russe importé par l’Arménie et les autres membres de l’Union économique eurasienne (UEE) dirigée par la Russie.

Le prix du gaz est actuellement beaucoup plus bas pour les consommateurs en Russie que dans les autres États ex-soviétiques qui composent le bloc commercial. Deux d’entre eux, l’Arménie et le Belarus, ont déclaré que cela mettait leurs fabricants tributaires du gaz dans une position désavantageuse par rapport à leurs concurrents russes. Ils ont fait pression sur Moscou pour uniformiser les tarifs énergétiques de l’UEE.

M. Pashinian avait insisté sur cette idée lors d’une vidéoconférence avec les présidents de la Russie, du Belarus, du Kazakhstan et du Kirghizstan, qui s’est tenue en mai.

Le président russe Vladimir Poutine l’avait rejetée, laissant entendre qu’Erevan et Minsk devraient d’abord accepter une intégration économique encore plus poussée avec Moscou, qui se traduirait par un « budget et un système d’imposition uniques » pour tous les États membres de l’UEE. Le vice-premier ministre arménien Mher Grigorian avait indiqué par la suite qu’Erevan n’était pas prête pour une telle intégration.

M. Pashinian a de nouveau plaidé en faveur de « la formation de marchés communs pour le pétrole, les produits pétroliers et le gaz » vendredi, lors d’une réunion virtuelle des premiers ministres de Russie et des quatre autres États membres de l’UEE.

« Nous soulignons la nécessité de rechercher une solution commune et un règlement définitif de la question de la formation d’un marché commun du gaz », a-t-il déclaré.

Le gouvernement de Pashinian avait essayé sans succès ce printemps d’obtenir du monopole russe Gazprom qu’il réduise le prix du gaz russe livré à l’Arménie. Il avait souligné l’effondrement des prix mondiaux de l’énergie résultant de la pandémie de coronavirus.

Le prix du gaz pour les ménages et les entreprises arméniennes a en fait augmenté d’environ 5 % en moyenne en juillet. Les régulateurs des services publics arméniens ont fait valoir qu’ils étaient restés inchangés depuis que la compagnie Gazprom avait augmenté son prix de gros pour l’Arménie de 10 % en janvier 2019.