Le Mouvement Charjoum à Stepanakert

Mardouni, 4-5 décembre 2020,

Pour des raisons de sécurité, nous n’avons pas voulu communiquer à l’avance sur notre dernier déplacement. Une partie de l’équipe de Charjoum en Arménie a décidé de se rendre en Artsakh pour constater, dans la mesure du possible et avec toute l’humilité nécessaire, la situation sur place. Nous avons, pour cela, fait appel à des contacts vivant sur place, qui nous ont assuré que ce voyage d’une journée est faisable sans danger, et quelles précautions prendre.

Les contrôles sont nombreux sur la route jusqu’au village de Tegh et la frontière. À partir de ce moment, les checkpoints continuent sur la route de Lachin, mais ceux ci sont effectués par des soldats russes. Lorsque nous arrivons au panneau de bienvenue en Artsakh, on ne voit que des drapeaux russes. Tous les militaires qui nous contrôlent se veulent souriants et rassurants, rappelant que la route est sécurisée et que l’on peut aller jusqu’à Stepanakert.

Comme le chauffeur nous l’a annoncé, une partie de la route est contrôlée par la Russie et par l’Azerbaïdjan. Il fait l’aller retour tous les jours pour ramener des réfugiés chez eux. Lorsqu’on arrive dans la zone de Shushi, on commence à distinguer des drapeaux azerbaïdjanais et turcs, pour bien rappeler qui contrôle. Il faut attendre de dépasser la ville (que nous ne traversons pas) pour voir un premier drapeau arménien, puis d’arriver à Stepanakert pour les premiers drapeaux d’Artsakh.

Internet a été rétabli la veille dans la capitale d’Artsakh, où la vie a repris son cours. Le centre-ville semble avoir subi peu de frappes, et n’est pas dévasté, la capitale caucasienne est debout. Les cars de réfugiés qui reviennent s’arrêtent à la place carrée, les soldats attendent leur solde devant la banque, tandis que la mairie organise une distribution de kits alimentaires. Plus de 300 personnes. Nous nous rendons ensuite à Martouni. Un portrait de Monte Melkonian se tient au bord de la route orné d’un drapeau de l’Artsakh, comme s’il veillait encore sur les montagnes qu’il a défendu. À Martouni, la situation est beaucoup plus problématique : ici on voit bien les conséquences des tirs azerbaïdjanais sur les habitations et infrastructures civiles. Les personnes qui se sont battues sur place nous montrent les lieux du front, la route bombardée par les drones. Martouni ressemble désormais à une ville fantôme, c’était la deuxième ville d’Artsakh avant la guerre.

Nous nous sommes ensuite rendus dans le village de Bertashen, à 10km de la frontière azerbaïdjanaise. 29 soldats auraient été tués dans ce village pendant la guerre. Nous avons discuté avec le maire du village pour acheminer de l’aide sur place. En effet, l’hiver arrivant, la population d’Artsakh risque de se retrouver avec des manques en termes de vêtements chauds et de nourriture. De l’aide doit venir jusqu’à Stepanakert, mais certains villages sont trop isolés et il y a un risque qu’ils ne soient pas atteints. Nous avons donc vu avec le maire quels sont les besoins, quelles sont les familles les plus précaires, et dans quelle mesure nous pourrons aider les habitants de Bertashen et des alentours.

Les habitants de Bertashen ont payé un lourd tribut tant en victimes civiles que ceux qui sont partis au front. Ils sont pourtant toujours prêts à se battre jusqu’au bout, et à ne rien céder à l’envahisseur turco-azerbaidjanais. Ils ont récupéré la plaque de la Pierre tombale de Monte Melkonian, dans le village de Merzili, que l’armée azerbaïdjanaise a pris. Les Bertashentsis veulent désormais réimplanter la plaque dans leur village, et nous ont demandé d’être présents à l’inauguration.

La situation en Arménie et Artsakh s’annonce compliquée pour la suite : lors de la guerre, certains villages sont restés arméniens mais les terres agricoles ont été prises par l’armée azerbaïdjanaise. Il y a un réel risque de crise alimentaire pour l’Arménie qui importe du blé d’Artsakh. Les conséquences de la guerre sont plus graves encore que ce que l’on a pu identifier.

Nous quittons l’Artsakh le 5 décembre au matin. La route est embouteillée car une trentaine de camions de soldats azerbaïdjanais roulent au ralenti vers la frontière avec l’Arménie. Ils sont escortés par plusieurs véhicules militaires russes. La situation est inquiétante, pas désespérée, mais remplie d’incertitudes. C’est pourquoi il ne faut pas arrêter la mobilisation. Plus que jamais, l’Arménie, l’Artsakh et la diaspora doivent être unis pour défendre l’ensemble du peuple arménien.

Հայաստան, Արցախ, Սփիւռք, Մէկ ​պայքար

Thomas et Tro pour Charjoum.