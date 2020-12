Hulusi Akar : le Centre militaire turco-russe en Azerbaïdjan, en cours de construction

Le Centre militaire turco-russe en Azerbaïdjan est en cours de construction, a déclaré le ministre turc de la Défense nationale, Hulusi Akar.

« La construction du centre est en cours, a expliqué le ministre. Les généraux turc et russe travailleront ensemble. Les officiers turcs et russes coopèreront pour surveiller le cessez-le-feu et assurer une paix durable. »

Hulusi Akar a ajouté que la Turquie continue à former les militaires azerbaïdjanais.

« Nous serons aux côtés de nos frères azerbaïdjanais jusqu’au bout », a-t-il conclu.

Recep Tayyip Erdogan avait déclaré, en novembre, que le centre sera créé « pour la surveillance et le suivi du cessez-le-feu au Karabakh », suite à l’accord de cessez-le-feu signé entre la Russie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

« La Turquie et la Russie travailleront ensemble dans le cadre de cette mission de paix, avait-il expliqué. Ce centre, qui sera créé sur les territoires libérés de l’Azerbaïdjan, prendra toutes les précautions pour empêcher les violations du cessez-le-feu. »

Les deux pays ont signé l’accord prévoyant la création du centre, le 11 novembre.