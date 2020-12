Erdogan : Ce ne sont plus les chiffons mais les croissants et les étoiles qui ornent le ciel du Karabakh

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé que ce ne sont plus les chiffons mais les croissants et les étoiles (des drapeaux turc et azerbaïdjanais) qui flottent dans le ciel du Haut-Karabakh.

Le président turc assistait à la « cérémonie d’ouverture de la route Sarıkamış-Karakurt-Khorasan » à Kars avec un lien en direct depuis le palais de Vahdettin à Istanbul.

Dans son discours, Erdogan a souligné que ce ne sont pas eux qui sont intimidés, harcelés, et qui se flanchent face aux menaces. Il a précisé qu’ils sont toujours fermes et solides face aux menaces.

« Dieu soit loué, grâce à la lutte de nos frères azerbaïdjanais, aujourd’hui, le ciel du Haut-Karabakh n’est plus décoré de chiffons, mais de croissants et d’étoiles. Le drapeau azerbaïdjanais flotte fièrement dans le Haut-Karabakh comme le symbole de l’héroïsme de nos martyrs », a-t-il martelé.

Erdogan a souligné que la victoire remportée au Haut-Karabakh est une victoire légale pour l’Azerbaïdjan en termes de droit international, de diplomatie et militaire.

Il a précisé que comme toujours, la Turquie est aux côtés du droit, de la réalité et des opprimés, et qu’elle continuera de s’exprimer et de suivre une politique dans ce sens.